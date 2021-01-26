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"Тяжело": отца не пускают к перенесшей инсульт Бузовой

Ольга Бузова с отцом. Фото: Дни.ру
Отец Ольги Бузовой – Игорь Дмитриевич Бузов – представлял всю большую семью звезды "Дома-2" на грандиозном праздновании ее юбилея. Там с ним и встретился корреспондент "Дни.ру".
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"Оля сегодня очень отличается от той девочки, которая в 18 лет пришла на "Дом-2", – считает 56-летний отец Бузовой. – Она стала более самостоятельным и более сильным человеком, превратилась из девочки в уверенную в себе женщину".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

При этом денег у богатой и знаменитой дочери Игорь Дмитриевич принципиально не берет. "Я работаю, ни в чем не нуждаюсь и денег мне давать не надо! – пояснил он. – Хотя она давно уже вместе с сестрой подарила мне машину, а маме – квартиру".

При этом ничего из того, что пишут о Бузовой в прессе, ее отец не читает. "А зачем мне желтые сплетни? Я с Олей общаюсь без посредников и все знаю из первых уст", – говорит он.

Отец Ольги Бузовой. Фото: Дни.ру

Поведал отец Бузовой и о состоянии своей младшей дочери – 32-летней Анны, которая перенесла инсульт – 12 ноября прошлого года она почувствовала себя и попала в больницу. "Я не скажу, что она чувствует себя хорошо, но все должно пройти, – вздыхает папа. – Это процесс не очень быстрый – может растянуться и на полгода, и на год. Она хотя и восстановилась, прошла реабилитацию, но пока еще ей тяжело. Проблема еще и в том, что из-за коронавируса я не могу навестить своего ребенка в больнице. Принес бы хотя бы цветочки ей, поцеловал бы".

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Автор: 26 января 2021, 11:31
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