Какое наследство получит Панин после смерти матери

Алексей Панин сообщил о смерти матери спустя девять дней. Тогда он опубликовал в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлен вместе с родительницей, и публично попросил у нее прощения. 43-летний актер сожалеет, что не смог быть рядом с матерью в последние дни ее жизни.
В шоу "Звезды сошлись" Панин признался, что после трагедии находился в агонии. Скандальный актер много пил. Некоторые дни, наполненные скорбью, Алексей не помнит.
Недавно Панин, проживающий в Испании, прилетел в Москву, чтобы попрощаться с матерью, а также вступить в наследство. Актер не стал брать с собой дочь Анну на похороны. Он не хочет травмировать детскую психику. По мнению Алексея, дочь должна запомнить бабушку живой.
Панин не стал скрывать, что унаследовал от матери двухкомнатную квартиру в московском районе Коньково. Также Татьяна Власова владела домом в деревне и стареньким автомобилем. Это имущество тоже перейдет актеру.
Напомним, недавно стало известно о свадьбе Алексея Панина. Женщина по имени Ева сообщила, что около месяца назад вышла замуж за актера после года романтических отношений.
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