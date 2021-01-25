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"Нашлась очередная нога": Свадьба Панина обернулась скандалом

Алексей Панин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, что скандально известный артист якобы женился во второй раз. Об этом рассказала Ева Тарлакян, представившаяся его супругой. Она стала гостьей программы "Звезды сошлись",
прочитано 232 раза

Женщина заявила, что вышла замуж за Алексея Панина около месяца назад, но пара решила утаить этот факт. Ева рассказала, что познакомилась с актером в общей компании год назад, и он сразу понравился ей. Вскоре артист привел ее домой.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

"С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться", – сообщила Тарлакян. Отметим, что наследницу Панину родила возлюбленная Юлия Юдинцева, на которой он так и не был женат. Актер состоял в браке с Людмилой Григорьевой, которая ушла от него. Известно, что Алексей долгое время пытался вернуть избранницу, но у него не вышло.

Сейчас Алексей Панин живет в Испании. Недавно в его жизни произошла трагедия – скончалась его мать Татьяна Власова. Ранее сообщалось, что сын тяжело переживает это событие и отказывается общаться с журналистами. Однако Ева Тарлакян рассказала, что горе не сломило Алексея. Сейчас он вернулся в Испанию, чувствует себя нормально и ведет трезвый образ жизни.

Пользователи не были шокированы самим фактом бракосочетания. Им показалось, что они знают причину этого решения. В комментариях под выпуском на официальном канале "НТВ" на "Ютубе" разразился настоящий скандал.

"Этот Панин не только в кино раздолбай но и в жизни тоже" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Панин – пьянин, последнее ничтожество, которого только могила и исправит", "ПАНИНУ ПОЗОР", "Панин убожество", – высказывались пользователи.

Некоторые предположили, что скоро нас ждет множество занимательных инфоповодов: "Скоро Панин даст в глаз новой жене, будет новая тема". Другие же решили, что знают причину, по которой актер поспешил заключить брак: "Да Панин уже давно заявил, что у него нет денег содержать дочь в Испании", "Ну у Панина нашлась очередная нога, теперь не пропадёт", – язвительно отмечали они.


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Автор: 25 января 2021, 09:22 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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Как менялся Алексей Панин

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