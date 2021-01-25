"Нашлась очередная нога": Свадьба Панина обернулась скандалом

Женщина заявила, что вышла замуж за Алексея Панина около месяца назад, но пара решила утаить этот факт. Ева рассказала, что познакомилась с актером в общей компании год назад, и он сразу понравился ей. Вскоре артист привел ее домой.

"С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться", – сообщила Тарлакян. Отметим, что наследницу Панину родила возлюбленная Юлия Юдинцева, на которой он так и не был женат. Актер состоял в браке с Людмилой Григорьевой, которая ушла от него. Известно, что Алексей долгое время пытался вернуть избранницу, но у него не вышло.

Сейчас Алексей Панин живет в Испании. Недавно в его жизни произошла трагедия – скончалась его мать Татьяна Власова. Ранее сообщалось, что сын тяжело переживает это событие и отказывается общаться с журналистами. Однако Ева Тарлакян рассказала, что горе не сломило Алексея. Сейчас он вернулся в Испанию, чувствует себя нормально и ведет трезвый образ жизни.

Пользователи не были шокированы самим фактом бракосочетания. Им показалось, что они знают причину этого решения. В комментариях под выпуском на официальном канале "НТВ" на "Ютубе" разразился настоящий скандал.

"Этот Панин не только в кино раздолбай но и в жизни тоже" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Панин – пьянин, последнее ничтожество, которого только могила и исправит", "ПАНИНУ ПОЗОР", "Панин убожество", – высказывались пользователи.

Некоторые предположили, что скоро нас ждет множество занимательных инфоповодов: "Скоро Панин даст в глаз новой жене, будет новая тема". Другие же решили, что знают причину, по которой актер поспешил заключить брак: "Да Панин уже давно заявил, что у него нет денег содержать дочь в Испании", "Ну у Панина нашлась очередная нога, теперь не пропадёт", – язвительно отмечали они.



