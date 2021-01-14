Россияне втоптали Панина в грязь после смерти матери: Умерла в одиночестве

Несколько дней журналисты пытались связаться с Алексеем Паниным, живущим в Испании, и узнать подробности произошедшего, но тщетно. Актер сам вышел на связь, сделав публикацию в "Инстаграм". Он обнародовал снимок, на котором запечатлен вместе с дочерью и материю.
Панин сообщил, что фотография была сделана 13 лет назад. По словам актера, мать очень его любила. Мол, у женщины никого не было, кроме сына и внучки. "Спасибо! Я тебя люблю! Прости меня...", – обратился Алексей к покойной родительнице.
Интернет-пользователи, которые неоднократно высмеивали и стыдили скандального актера, выразили соболезнования. Но нашли и те, кто осмелился под трогательной публикацией оставить негативный комментарий.
"Умерла в одиночестве... Как сказала моя бабушка: "Сыновья – самые бесполезные родственники!", – написал один из фолловеров, словно втоптал актера в грязь.
Этот комментарий собрал несколько лайков, что свидетельствует о солидарности некоторых пользователей Сети. Однако многие все-таки сочли едкое высказывание неуместным. "Жестоко", "Лучше промолчали бы", "Зачем такое писать?", – написали поклонники Алексея Панина.
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