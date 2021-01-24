"Начались осложнения": подробности состояния жутко опухшей экс-супруги Аршавина

Известный косметолог, главный врач New Mama’s Сlinic Маргарита Мозалева объяснила, что на самом деле происходит с лицом Алисы Казьминой. По ее мнению, речь идет о воспалении филера у бывшей жены футболиста.

Некоторое время назад журналистка забила тревогу в соцсетях, заявив, что у нее развился аутоиммунный некроз. Форма носа Алисы Казьминой изменилась до неузнаваемости. Он практически исчез.

Некоторые россияне считают, что подобное могло произойти в результате неудачной пластической операции, но сама модель это отрицает. Так, не верит в версию экс-супруги спортсмена и специалист.

Маргарита Мозалева уверена, что здесь явно не обошлось без вмешательства. Она поделилась своим мнением на то, почему знаменитость сейчас находится в столь жутком состоянии. Согласно первому варианту, по словам эксперта, Алиса Казьмина делала пластику, по второму – ходила на процедуры к косметологу.

По мнению косметолога, модель могла сделать себе филеры в лицо. И на фоне того, что у девушки уже давно было аутоиммунное заболевание, "а с ним противопоказаны подобные манипуляции, начались осложнения", считает Маргарита Мозалева.

Медик полагает, что Алиса Казьмина либо не обращала внимание на наличие серьезного недуга и надеялась, что все пройдет само, либо врачи не спрашивали ее и не предупредили, что установка филеров при аутоиммунной болезни очень опасна. Как говорит Мозалева, сейчас на лице экс-супруги Андрея Аршавина наблюдается типичное воспаление филера, иммунная система борется с введенными препаратами, в результате чего ткани воспаляются, дают отек и зуд.

Ранее Алиса Казьмина разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки с сильно опухшим лицом и поделилась своей бедой. Подписчики желают журналистке скорейшего выздоровления.