Разрушение носа и потеря зрения: лор сделал прогноз смертельно больной бывшей жене Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина тяжело больна. Из-за недуга женщина лишилась красивой внешности, и теперь не может показать свое лицо. Но это не самое страшное.

У Алисы Казьминой аутоимунный некроз лобовой пазухи. Ей сделали две операции, после которых внешность женщины сильно изменилась. Ее нос изуродован, но иначе быть не могло. Врачи говорят, что это не самое страшное, что могло произойти с ней. Впереди долгая борьба с недугом.

Сейчас Алиса Казьмина в тяжелом состоянии – она буквально между жизнью и смертью, пишет Пятый канал. Лор-врач рассказал, каковы последствия такого заболевания, как аутоимунный некроз.

Анна Колесникова считает, что скорее всего Казьмина болеет гранулематозом Вегенера. Эта болезнь неизлечима и очень опасна для жизни.

Недуг характерен для аутоиммунного АНЦА-ассоциированного некротизирующего васкулита. Из-за этой проблемы повреждаются стенки сосудов и разрушаются окружающие ткани. Человек может потерять зрение и слух. Также поражаются другие органы.

Рано или поздно при любом лечении болезнь возьмет свое, ведь она не лечится, говорит врач. Даже продолжительная ремиссия прекращается однажды.

"Болезнь распространяется стремительно, летальный исход наступает уже через 6-12 месяцев от начала патологии", – рассказал лор.

Одним из осложнений заболевания является также разрушение тканей носа.