Фото утонувшей могилы Грачевского вызвало шок

Кончина легендарного основателя киножурнала "Ералаш" кардинально изменила жизнь его супруги. Екатерина Белоцерковская очень тяжело воспринимает траурное событие и с большим трудом справляется с захлестнувшим ее горем. Недавно женщина попросила не вмешиваться посторонних людей в дела ее семьи и не распространять ложных слухов. Вдова Бориса Грачевского старается не афишировать скорбь и боль утраты публично, но тем не менее дает понять, как нелегко переживает трагедию. 22 января Екатерина Белоцерковская пришла на Троекуровское кладбище и сделала там снимок.
Женщина добавила в инстаграм-историю фото могилы Бориса Грачевского. Место захоронения кинорежиссера утопает в цветах. Близкие, друзья и поклонники знаменитого основателя "Ералаша" принесли к месту его упокоения многочисленные венки и букеты. Подписчики Екатерины Белоцерковской были шокированы обилием траурных композиций на могиле, ведь даже именная табличка сценариста скрылась в бутонах и листве.
Напомним, Борис Грачевский умер в реанимации московской больницы 14 января 2021 года. Причиной его смерти стал коронавирус, с которым режиссер мужественно боролся вопреки обстоятельствам.
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