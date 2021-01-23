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23 января
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Фото утонувшей могилы Грачевского вызвало шок

Фото утонувшей могилы Грачевского вызвало шок

Борис Грачевский. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вдова Бориса Грачевского разместила в Сети впечатляющий снимок. Екатерина Белоцерковская посетила место захоронения покойного супруга.

Продолжение: "Пиар в виде мордобития": Сябитова разгромила Бузову и Манукяна

прочитано 799 раз

Кончина легендарного основателя киножурнала "Ералаш" кардинально изменила жизнь его супруги. Екатерина Белоцерковская очень тяжело воспринимает траурное событие и с большим трудом справляется с захлестнувшим ее горем. Недавно женщина попросила не вмешиваться посторонних людей в дела ее семьи и не распространять ложных слухов. Вдова Бориса Грачевского старается не афишировать скорбь и боль утраты публично, но тем не менее дает понять, как нелегко переживает трагедию. 22 января Екатерина Белоцерковская пришла на Троекуровское кладбище и сделала там снимок.

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Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Женщина добавила в инстаграм-историю фото могилы Бориса Грачевского. Место захоронения кинорежиссера утопает в цветах. Близкие, друзья и поклонники знаменитого основателя "Ералаша" принесли к месту его упокоения многочисленные венки и букеты. Подписчики Екатерины Белоцерковской были шокированы обилием траурных композиций на могиле, ведь даже именная табличка сценариста скрылась в бутонах и листве.

Напомним, Борис Грачевский умер в реанимации московской больницы 14 января 2021 года. Причиной его смерти стал коронавирус, с которым режиссер мужественно боролся вопреки обстоятельствам.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 23 января 2021, 10:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

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Автор,слово"шок"в заголовке не совсем уместно.
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