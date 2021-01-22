"Тоже Вера, только брюнетка": младшая дочь растет копией Брежневой

Вера Брежнева гордится своими наследницами, ведь они растут настоящими красавицами. Поклонники отметили, что у младшей дочери певицы нестандартная внешность.

В инстаграм-аккаунте Веры Брежневой появилось два профессиональных снимка 11-летней дочери Сары. На черно-белых кадрах видно, как девочка с распущенным волосами позировала в белоснежной шубе. "Как быстро растут дети", – подписала снимки экс-участница группы "ВИА Гра".

Поклонники певицы наградили ее младшую дочь всевозможными комплиментами. Они тоже удивились быстротечности времени. Одна из фанаток написала, что Брежневой необходимо рожать больше детей, ведь ее наследники получаются такими красивыми. В ответ певица оставила эмодзи, обозначающее смущение.

Многие отметили, что Сара очень похожа на свою мать. "Тоже Вера, только брюнетка", "Мамина копия", "Красотка!", – высказались интернет-пользователи.

Напомним, Вера родила Сару в декабре 2009 года от украинского бизнесмена Михаила Кипермана, с которым спустя несколько лет рассталась. Также у певицы есть дочь Соня, появившаяся на свет в марте 2001-го. Отцом девушки является Виталий Войченко.

Ранее "Дни.ру" писали, что Вера Брежнева рассказала о проблемах в браке с Константином Меладзе. По словам певицы, к семейной идиллии они пришли не сразу.