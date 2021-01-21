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Шоу-бизнес Еще один не выдержал? Брак голливудской звезды трещит по швам после карантина

Еще один не выдержал? Брак голливудской звезды трещит по швам после карантина

Мэтт Дэймон и Лучана Барросо. Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пару Мэтта Дэймона и Лучаны Барросо можно назвать одной из самых крепких в Голливуде. Супруги вместе уже больше 15 лет и воспитывают четверых детей, однако 2020-й, кажется, поссорил и их.

Источник, близкий к актеру, заявил журналистам, что после совместно проведенного карантина у пары начались серьезные проблемы в отношениях. По слухам, супруги даже подумывают о разводе.

Стоит отметить, что Лучиана Барросо всегда хвасталась подругам тем, какой Мэтт Дэймон романтичный и заботливый. Актер всегда помогал жене по хозяйству и в целом был готов сделать для любимой все, что угодно, – естественно, когда был не на съемках. Однако весной прошлого года, когда весь мир засел на карантин, у супругов начались проблемы.

По словам инсайдера, голливудский актер стал очень раздражительным, из-за чего участились его ссоры с женой. Обстановка настолько накалилась, что несколько дней назад папарацци засняли Мэтта Дэймона без обручального кольца! Это стало тревожным звоночком для всех, кто знаком с артистом – до этого он ни разу не снимал с пальца золотое украшение.

Также поклонников насторожило то, что Лучиана Барросо выставила на продажу семейный особняк в пригороде Лос-Анджелеса. Тут же поползли слухи о том, что пара готовится к разводу.

Впрочем, возможно, у супругов возникли временные трудности, которые они смогут решить после того, как Мэтт Дэймон вернется со съемок из Австралии. Актер наконец-то смог приступить к работе над новой частью супергеройской франшизы "Тор".

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Автор:
21 января 2021, 18:34
Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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