Умер известный сценарист

В возрасте 71 года ушел из жизни сценарист Олег Данилов. Он написал сценарии к таким известным фильмам, как "Ты у меня одна", "Все будет хорошо" и "Зал ожидания". О причинах его ухода из жизни не говорится.
В возрасте 71 года ушел из жизни сценарист Олег Данилов. Он написал сценарии к таким известным фильмам, как "Ты у меня одна", "Все будет хорошо" и "Зал ожидания". О причинах его ухода из жизни не говорится.
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