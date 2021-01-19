"Много обид": Друг рассказал о главной трагедии принца Гарри

Приятель принца Гарри прокомментировал прошедший год представителя королевской семьи. Он рассказал, что 2020 запомнится как тяжелый период его жизни.

Дело в том, что королевский наследник вместе с супругой впервые был далеко от родной страны и не общался со своей семьей. Журналист Том Брэдби отметил, что Гарри доволен своей жизнью, но конфликт с родными его удручает.

"Мне кажется, они полностью довольны тем, чем занимаются. Думаю, Гарри лишь сильно опечален теми отношениями, которые у него сложились сейчас с семьей. С каждой стороны: и у Гарри, и у королевской семьи – по-прежнему сохраняется много обид, все действительно очень сложно", – поделился мыслями журналист. Он уверен: поклонникам хочется, чтобы все было хорошо, и все жили в мире, однако прошлый год показал, что все не так. "Это не очень легкая или комфортная ситуация, не думаю, что она когда-либо таковой станет", – подчеркнул Брэдби.

На данный момент Гарри и Меган живут в США и зарабатывают различными контрактами, а также выступлениями на публичных мероприятиях, из-за чего часто подвергаются критике. Лето 2021 должно стать более удачным, чем предыдущее: пара поедет в Англию чтобы принять участие в празднике в честь Королевы, а также посетит столетие принца Филиппа. Почитатели супругов верят: именно это станет еще одним шансом, Гарри сможет все исправить.





