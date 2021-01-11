"Попала в жуткое месиво": травмированная Тодоренко подвергла себя смертельной опасности

Даже после травмы ноги, полученной во время катания на серфе, звезда экрана не остановилась и, выйдя из больницы, вновь встала на доску. На сей раз экстремальное увлечение едва не привело к настоящей трагедии.
Регина Тодоренко в своем инстаграм-аккаунте поведала, что всю жизнь старается учиться серфить. Но занятия у нее проходят нерегулярно. По словам ведущей, порой она не справляется с некоторыми волнами (1,5 метра и выше). Знаменитость призналась, что начинает паниковать, если на нее обрушивается стенообразная тонна воды.
"Так и вчера было, я в очередной раз попала в жуткое месиво, когда пришел сет незнакомых мне и необузданных волн", – поделилась Регина Тодоренко. Вода чуть не унесла девушку на дно, но она смогла выплыть на безопасное пространство.
Отметим, что отпуск телеведущей, ее мужа, певца Влада Топалова и их наследника Майкла не обходится без злоключений. Так, в первый день отдыха сын звездной пары упал и поранился о борт бассейна лицом. Вскоре сама Регина Тодоренко травмировала ногу о риф. У нее было подозрение на перелом, но все обошлось.
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