"С Романом чувствую себя уютно": Навка взялась за старое

Накануне вечером на "Первом канале" состоялся полуфинал нового сезона шоу "Ледниковый период". Создатели программы подготовили множество сюрпризов, среди которых оказался номер любимой всеми пары Татьяны Навки и Романа Костомарова. Фигуристы исполнили трогательный танец под песню "Не отрекаются любя" Аллы Борисовны Пугачевой.

Фигуристы произвели фурор. Номер они сами очень любят и исполняют уже около 15 лет. Судьям было тяжело выставлять оценки участникам проекта после такого выступления двух олимпийских чемпионов.

Всем известно, что у Навки и Костомарова есть не только отточенное мастерство, талант, но и бесподобный артистизм. Они настолько пылко играют любовь, что каждый раз у зрителя возникает вопрос относительно романтической связи фигуристов.

Татьяна рассказала, что этот номер всегда был для нее особенным: "Катаясь с Романом, я чувствую себя на льду как дома – уютно, надежно, легко". Также спортсменка отметила, что их тандем всегда вне времени: "Вне пространства, как выдержанное вино, которое с годами становится лучше, насыщеннее и дороже".

Напомним, выступать вместе фигуристы начали в 1998 году. Пара была успешна, подавала большие надежды, однако в какой-то момент Роман Костомаров решил уйти к Анне Семенович. В это время Татьяна Навка родила дочь. В 2000 году партнер пришел просить у нее прощения, они снова стали тренироваться вместе. Фигуристы занимали только первые места, их знали и поддерживали во всем мире. Они завершили карьеру сразу после Олимпиады, но договорились выступать на различных проектах и шоу.

