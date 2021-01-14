"Что-то непонятное происходило": Кравец освятила дом после страшного случая

История с неожиданным "обретением" дочери мужем Алены Кравец – Русланом, едва не закончилась трагедией. Модель считается, что из-за двух назойливых женщин чуть не сгорела в собственном доме.



Миллионер пустил в дом странных дам: Елена Минаева представилась его бывшей любовницей, а 28-летняя Екатерина Иванова – наследницей. Однако выяснилось, что барышни – аферистки.

Иванова добивалась от бизнесмена признания отцовства. Для этого девушка сделала тест ДНК. Изначально он дал положительный результат, но позже оказалось, что гостьи тайно взяли образец слюны у маленькой дочери Алены Кравец. Женщин выставили за дверь.

Светская львица считает себя главной пострадавшей в этой мутной истории. Певица призналась, что из-за аферисток чуть не погибла. По словам певицы, "эти две хабалки" не давали ей никакого житья. Она вздохнула спокойно, когда женщины покинули их с бизнесменом жилище. Но проблемы не кончились.

Алена Кравец столкнулась с какой-то чертовщиной. По ее словам, в доме была "жуткая энергия". "Я перекрестилась, батюшку вызвала, освятили мне дом, потому что у меня тут вообще что-то непонятное происходило. Камин чуть не загорелся: дымоход начал работать в другую сторону, дым во внутрь дома, чуть пожар не случился!", – цитирует модель Пятый канал.

Супруга миллионера призналась, что в какой-то у нее стали сдавать нервы – она едва не сбежала из коттеджа. Сейчас знаменитость советуется с адвокатами, чтобы возбудить дело против аферисток.

В заключение звезда добавила, что по итогам скандала думает всерьез заняться восстановлением психического здоровья. Алена Кравец хочет отправиться на отдых в санаторий, а также присматривает себе хорошего доктора.