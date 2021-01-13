"Нельзя звать, потому что это "Дом-2": оплеванную Бузову не пустили на радио

В недавнем интервью знаменитость отметила, что адекватно оценивает свои способности. По словам певицы, она никогда и нигде не упоминала о том, что у нее голос лучше, чем у Полины Гагариной или Анны Нетребко. "Я что, сказала, что я лучшая вокалистка мира?" – подчеркнула Ольга Бузова.
Как отметила артистка, она прекрасно понимает, что ей предстоит еще много работы с голосом. При этом звезда заявила, что если сравнить ее первые песни и последние, то прогресс в любом случае заметен.
Ольга Бузова добавила, что борется с негативом в свою сторону с детства. По мнению знаменитости, она всегда имела уникальную точку зрения, которая не нравилась многим вокруг. Постепенно девушка выработала иммунитет, который позволяет ей не обращать внимания на безосновательную критику и двигаться дальше.
При этом Ольга Бузова подчеркнула, что до сих пор сталкивается с дискриминацией. Например, песни оплеванной в профессиональном сообществе исполнительницы не пускают на радио, а саму артистку не приглашают на престижные музыкальные премии.
"По сей день говорят, что Бузову нельзя звать, потому что это "Дом-2", – считает звезда.
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