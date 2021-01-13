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"Была расстроена этой новостью": Бузова высказалась о сравнении себя с молодой Пугачевой

Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Алла Пугачева якобы обратилась к Игорю Крутому с просьбой отказать Ольге Бузовой в участии в съемках "Голубого огонька". Причиной явилось поведение артистки, которое, как сообщалось, Примадонна сочла неуместным для семейного праздника.
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В последнем интервью Ольга поделилась мыслями на эту тему. "Я поначалу была очень расстроена этой новостью. Поскольку я сталкиваюсь с таким отношением среди артистов, была у меня микромысль – а вдруг это правда", – рассказала она. Бузова никогда не виделась с Пугачевой, но очень ждет этой встречи. "Если спросить: с кем в нашей стране я бы хотела познакомиться, то я бы ответила: с Путиным и с Пугачевой", – отметила артистка. Ольга Бузова подчеркнула, что очень уважает Примадонну. "Для меня Алла Борисовна – это символ эстрады нашего поколения", – сказала она.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Алла Пугачева является поклонницей шоу "Ледниковый период". Народная артистка так увлеклась проектом, что у нее даже появились фавориты, о которых рассказывал ее супруг Максим Галкин. По его словам, в этом сезоне звезда болела за Ольгу Кузьмину и Александра Энберта. Пара, в итоге, и заняла первое место. Алла Борисовна говорила, что актриса катается как профессионал. Она не комментировала выступления Ольги Бузовой, однако очевидно, что она знает певицу по шоу.

Ольга считает, что Алла Борисовна точно видела, что Филипп Киркоров всегда ставил ей высший балл. "Я хотела бы познакомиться с Пугачевой. И мне кажется, этот момент должен случиться", – призналась она. "Потому что все чаще я слышу от людей: "Ты – Алла Пугачева в молодости". Это не про внешность, это, наверное, про сложный путь и характер", – объяснила певица.



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Автор: 13 января 2021, 10:34 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Заносит эту курицу под самые небеса. Откуда столько самомнения, когда имеются только "микромысли',?
Гость
Ответить
С каких пор на дни.ру заглавные буквы А.<цензура>.,то есть Алла Борисовна подвергается цензуре?Вы там совсем спятили?
Елена
Ответить
Эта проститутка Бузова рулит в шоу-бизнесе, потому что всем слабо сказать ей что она бездарь, у нее подписоты20 миллионов, и все заткнулись
Гость
Ответить
бузиха по сравнению с Пугачевой мышь подвальная.Отсюда понятно почему А.<цензура>. с не ручкатся не хочет.
1

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