"Была расстроена этой новостью": Бузова высказалась о сравнении себя с молодой Пугачевой

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Алла Пугачева якобы обратилась к Игорю Крутому с просьбой отказать Ольге Бузовой в участии в съемках "Голубого огонька". Причиной явилось поведение артистки, которое, как сообщалось, Примадонна сочла неуместным для семейного праздника.

В последнем интервью Ольга поделилась мыслями на эту тему. "Я поначалу была очень расстроена этой новостью. Поскольку я сталкиваюсь с таким отношением среди артистов, была у меня микромысль – а вдруг это правда", – рассказала она. Бузова никогда не виделась с Пугачевой, но очень ждет этой встречи. "Если спросить: с кем в нашей стране я бы хотела познакомиться, то я бы ответила: с Путиным и с Пугачевой", – отметила артистка. Ольга Бузова подчеркнула, что очень уважает Примадонну. "Для меня Алла Борисовна – это символ эстрады нашего поколения", – сказала она.

Алла Пугачева является поклонницей шоу "Ледниковый период". Народная артистка так увлеклась проектом, что у нее даже появились фавориты, о которых рассказывал ее супруг Максим Галкин. По его словам, в этом сезоне звезда болела за Ольгу Кузьмину и Александра Энберта. Пара, в итоге, и заняла первое место. Алла Борисовна говорила, что актриса катается как профессионал. Она не комментировала выступления Ольги Бузовой, однако очевидно, что она знает певицу по шоу.

Ольга считает, что Алла Борисовна точно видела, что Филипп Киркоров всегда ставил ей высший балл. "Я хотела бы познакомиться с Пугачевой. И мне кажется, этот момент должен случиться", – призналась она. "Потому что все чаще я слышу от людей: "Ты – Алла Пугачева в молодости". Это не про внешность, это, наверное, про сложный путь и характер", – объяснила певица.









