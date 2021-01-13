Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
13 января
Лента новостей
10:16
Эколог рассказал об опасности долгого хранения новогодней елки
10:00
Престарелую мать умершего от СПИДа актера Числова оставили без квартиры
09:42
"Он еще не тренер": Тарасова высказалась о строительстве коттеджей Плющенко для юных воспитанниц
09:30
"Достойная замена": дочь перепела самый известный хит Пугачевой
09:02
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
08:59
Как изменились цены на продукты в российских магазинах после Нового года
08:44
"Дырки в мизинцах до кости дошли": Бузова пожаловалась на серьезные образования в организме
08:35
"Не дай бог довести до крайности": Лукашенко предостерегли от попытки задержаться у власти
08:27
Что скрывает под париком Пугачева
07:57
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 января 2021 года
06:00
"Полтора года": стало известно о судьбе онкобольной звезды "Зачарованных" Шеннен Доэрти
03:58
51-летняя Лопес похвасталась идеальной фигурой в купальнике
02:01
Будет снос? "Дом-2" лишился земли
23:59
Снова провал: на Бузову подали в Верховный суд
23:26
Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
22:12
Вызвали полицию: участник группы "Би-2" устроил скандал на борту самолета
22:06
Малышева резко высказалась о полных людях на обложках: Преступно и безответственно
21:45
Эрдоган восхитил первым сообщением в "Телеграм"
21:38
Тарханова впервые показала всех сыновей
21:23
Отменен визит Помпео в Европу
21:07
В США умер один из главных спонсоров Трампа
21:03
Внебрачную дочь мужа Алены Кравец разоблачили перед всей страной
20:51
В Дагестане больше 30 детей обратились к врачам с признаками отравления
20:42
Украинец пытался прорваться в Крым
20:23
В России прошли испытания препарата для профилактики ковида из березовой коры
20:06
"Тупая! Сцена – это не твое!": Сысоева показала грубое отношение на съемках Comedy Woman
20:02
Россиянам рассказали об экологичном способе утилизации елки
19:51
Скучный карантин по-русски: Орбакайте сбежала из Майами
19:43
Объявлено о розыске двух россиян по делу о взрыве в Бейруте
19:32
"От Харламова заразился": распухший Галустян ужаснул народ
19:27
Почему дочь Джоли и Питта отказалась от смены пола
19:11
Жду от нее наследство: молодой актер рассказал о любовной связи с 80-летней Светличной
18:50
Округлившаяся Утяшева заговорила о новой беременности
18:46
Лукашенко сообщил о готовности вести диалог с оппозицией
18:32
Ставший пророческим для Ефремова сериал стартует на ТВ
18:21
Снимаешь с себя кожу: Газманов показал наслаждение болью
18:19
Уходящему Трампу предрекли участь Вайнштейна
18:19
Дачного воришку поймали с поличным под Москвой
18:11
Вложила миллион: Погребняк намерена наказать сбежавших от нее блогеров
17:47
"Уже сами на себя не похожи": переделанную Бледанс перестали узнавать
17:38
"Я слегла": Николь Кидман лишилась здоровья
17:36
Перенесший инсульт Носков получил печальное известие накануне юбилея
17:33
Журналист Караулов о судьбе Лукашенко: Уйдет с позором
17:31
Чехова с букетом роз от поклонника сделала заявление о переменах в личной жизни
16:51
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
16:50
Почерневшие открытые раны: Судзиловская ужаснула изуродованным лицом
16:42
Звезды "Секса в большом городе" получат баснословные гонорары за съемки в продолжении
16:36
Обнародованы детали судьбы роскошной подруги Корчевникова
16:13
Пугачеву засняли в объятиях сразу двух мужчин
16:08
В Минздраве рассказали о распространении коронавируса в новогодние каникулы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину
Советник Тихановской объявил о новой волне протестов: Лукашенко мало не покажется
"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки
Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль
"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке
Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни
Шоу-бизнес

"Дырки в мизинцах до кости дошли": Бузова пожаловалась на серьезные образования в организме

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конец непростого 2020 года стал серьезным стрессом для ведущей. Сначала госпитализация любимой сестры с инсультом, затем участие в проекте "Ледниковый период". Оно обернулось для звезды не только призом "Зрительских симпатий", но и серьезными травмами, опасными для здоровья.
прочитано 944 раза

Ольга Бузова вообще не стояла на коньках до шоу, поэтому соревнование было настоящим испытанием для нее. Многие выступления заканчивались слезами, так как поражения после таких усилий давались тяжело. Партнером Ольги стал фигурист Дмитрий Соловьев. Некоторые считают, что и ему было непросто из-за высокого роста партнерши.

ПО ТЕМЕ

"Жертва концлагеря": иссохшая Бузова вызвала оторопь

Снова провал: на Бузову подали в Верховный суд

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Артистка рассказывала, что ей хотелось победить. По словам Ильи Авербуха, она – молодец: стойко держалась и достойно переживала каждую трудность.

Ольга сообщила, что сейчас ей уже непонятно, как можно было выдержать такую нагрузку. Оказалось, помимо сломанных ребер, были и другие травмы, которые причиняли ей сильную боль. "Никто меня не предупреждал про кровавые мозоли. Просто неэстетично даже об этом говорить, но у меня дырки в мизинцах до кости дошли. А никто мне не говорил, что нужно было сразу аннулировать мозоль. Я ходила, у меня все это росло, превратилось в итоге в огромную шишку", – пожаловалась Бузова.

Также она отметила, что ни один человек не предупредил ее о необходимости массажей при таких тренировках. "Они говорят: а мы думали, ты догадаешься. Мое тело было в шоке, ноги не могут, руки не поднимаются. В итоге я сломала ребра. Мне было больно даже разговаривать", – поделилась звезда.

Однако, по словам Ольги Бузовой, отказаться от участия она не могла даже при таких травмах. "Я ответственная. Я не могла подвести ни себя, ни партнера. Есть еще другое слово, которое четко меня характеризует – сумасшедшая", – подчеркнула артистка.



ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 13 января 2021, 08:44 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ну а что вы хотели - в стране все пущено на самотёк, практически в любой сфере. Наверху наплевать как там и что происходит в обществе, лишь бы их не трогали и не задавались особо вопросами лишними. Раньше все было чётко - был отдел культуры при ЦК КПСС, цензура и пр. - в принципе никакая шваль и мусор не могли попасть на телевидение и т.д. Сейчас же это никому не надо и даже наоборот, судя по невнятной реакции или отсутствию каких -либо ограничений, все это дело поощряется. Это делается специально - чем больше грязи и скандалов тем больше люди отвлекаются на это.
Гость
Ответить
А кому были нужны такие жертвы? Она что,Родину защищала? Прям,стиснув зубы,шла на подвиг. Смешно. Если бы ее сразу выгнали (как и должно было быть) никто бы не заметил и не вспомнил,что она там была. Там было на кого посмотреть и кем восхищаться. Респект Соловьеву! Вот кем надо восторгаться!
Гость
Ответить
Для тупицы бузовой совет.Не лезь туда где ты ноль без палочки,а то от твоих соплей потом не утерется.Идиотка...
Сергей.
Ответить
Кто бы сомневался,что она сумасшедшая,если так говорит про себя сама.
1

Популярные темы форума

Политика

"Не дай бог довести до крайности": Лукашенко предостерегли от попытки задержаться у власти
Уходящему Трампу предрекли участь Вайнштейна
Уходящему Трампу предрекли участь Вайнштейна
Поклонская высказалась о планах Украины вернуть Крым: Хотят территорию без людей

Шоу-бизнес

Престарелую мать умершего от СПИДа актера Числова оставили без квартиры
"Достойная замена": дочь перепела самый известный хит Пугачевой
Шепелев избавляется от памяти Фриске ради денег
"Дырки в мизинцах до кости дошли": Бузова пожаловалась на серьезные образования в организме

Проишествия

Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Дырки в мизинцах до кости дошли": Бузова пожаловалась на серьезные образования в организме

Они кровоточат

Шоу-бизнес

Что скрывает под париком Пугачева

Образ Примадонны невозможно представить без копны рыжих волос
Шоу-бизнес

Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину

Актер и после смерти не перестал любить пианистку
Шоу-бизнес

"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке

Женщину похоронили в Москве

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп на январь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+