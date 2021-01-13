"Дырки в мизинцах до кости дошли": Бузова пожаловалась на серьезные образования в организме

Конец непростого 2020 года стал серьезным стрессом для ведущей. Сначала госпитализация любимой сестры с инсультом, затем участие в проекте "Ледниковый период". Оно обернулось для звезды не только призом "Зрительских симпатий", но и серьезными травмами, опасными для здоровья.



Ольга Бузова вообще не стояла на коньках до шоу, поэтому соревнование было настоящим испытанием для нее. Многие выступления заканчивались слезами, так как поражения после таких усилий давались тяжело. Партнером Ольги стал фигурист Дмитрий Соловьев. Некоторые считают, что и ему было непросто из-за высокого роста партнерши.

Артистка рассказывала, что ей хотелось победить. По словам Ильи Авербуха, она – молодец: стойко держалась и достойно переживала каждую трудность.

Ольга сообщила, что сейчас ей уже непонятно, как можно было выдержать такую нагрузку. Оказалось, помимо сломанных ребер, были и другие травмы, которые причиняли ей сильную боль. "Никто меня не предупреждал про кровавые мозоли. Просто неэстетично даже об этом говорить, но у меня дырки в мизинцах до кости дошли. А никто мне не говорил, что нужно было сразу аннулировать мозоль. Я ходила, у меня все это росло, превратилось в итоге в огромную шишку", – пожаловалась Бузова.

Также она отметила, что ни один человек не предупредил ее о необходимости массажей при таких тренировках. "Они говорят: а мы думали, ты догадаешься. Мое тело было в шоке, ноги не могут, руки не поднимаются. В итоге я сломала ребра. Мне было больно даже разговаривать", – поделилась звезда.

Однако, по словам Ольги Бузовой, отказаться от участия она не могла даже при таких травмах. "Я ответственная. Я не могла подвести ни себя, ни партнера. Есть еще другое слово, которое четко меня характеризует – сумасшедшая", – подчеркнула артистка.









