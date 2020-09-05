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"Не хочу в это верить": Разин заговорил о мистике после смерти солиста "Ласкового мая"

Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Продюсер думает о том, что в смерти участников "Ласкового мая" замешаны потусторонние силы. Андрей Разин заявил, что между усопшими членами группы есть трагическая закономерность, которую ему не хочется признавать.


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После смерти Александра Прико, который скончался 2 сентября 2020 года, продюсер группы "Ласковый май" начал размышлять о том, что смерть певца связана с мистикой. Андрей Разин заявил, что уже восемь музыкантов, которые состояли в группе, ушли на тот свет по разным причинам.

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"Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек "золотого состава" двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств", – заявил продюсер. В этом высказывании, наряду с Александром Прико, мужчина имел в виду Игоря Игошина, который погиб в 19 лет в 1992 году. Обстоятельства его кончины так и не были раскрыт.

И Александра Прико, и Игоря Игошина продюсер "Ласкового мая" пригласил в группу из Оренбурга. О том, какую именно связь Андрей Разин предполагает между смертями двух музыкантов, он не сообщал.

Напомним, что Александр Прико скончался от онкологии после заболевания COVID-19. Андрей Разин рассказывал, что он и супруга усопшего Елена делали все возможное для того, чтобы спасти музыканта, но исход оказался плачевным. Сердце музыканта остановилось в больнице Санкт-Петербурга.

Автор: 5 сентября 2020, 16:07 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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