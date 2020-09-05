"Голова больше туловища": Успенская шокировала новой внешностью

Звезда впечатлила поклонников внешними изменениями. Любовь Успенскую раскритиковали фанаты.

Артистка разместила в инстаграм-канале снимки в новом образе. В кадре Любовь Успенская стоит на белоснежной лестнице в полный рост, демонстрируя подтянутую фигуру и модный черный наряд. В камеру певица не смотрит и таинственно отводит взгляд к стене. Для снимка она надела джемпер и брюки-кюлоты с позолоченной фурнитурой и высокой талией. На ногах женщины надеты черно-белые мюли на небольшом толстом каблуке в стиле сапог-казаков. Знаменитость сделала пышную укладку волос, которая добавила объема ее голове.



Исполнительница хита "К единственному, нежному" поделилась эмоциями, выразив их текстом в описании к снимку. По словам звезды, она очень рада тому, что артисты снова могут выступать на сцене и возвращаются к привычному творческому образу жизни.

Подписчики инстаграм-канала Любови Успенской были поражены обновленной внешностью эстрадной дивы. Они выразили недовольство изменениями в образе артистки и отметили, что фигура знаменитости не пропорциональна ее голове. "Женщина, у вас голова больше туловища.", "Жесть с ногами", "Не рожи и не кожи. Мумия", "Что за ужас", "Старая ворона", – написали пользователи Сети.



Напомним, что недавно певица показала лицо после процедур ботокса. Фанаты сочли процедуры омоложения Любови Успенской излишними и решили, что звезда зря пытается скрыть возраст с помощью врачей.