"Наложили несколько швов": Водонаева обратилась к народу после тяжелой операции

Несколько дней назад Водонаева перенесла операцию по удалению зубов мудрости. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" решилась на услуги стоматолога-хирурга ради привлекательной улыбки. Телеведущая испытывала сильный трах перед операцией.
После удаления зубов лицо Алены опухло, появился большой синяк. Из-за этого знаменитость была вынуждена отправить сына к отцу и отказаться от всех запланированных на ближайшее время встреч.
Сейчас Водонаева чувствует себя лучше, но пока не готова возвращаться к привычной жизни. Синяк еще не прошел. "Была жесть. Резали десну. Это операция, это несколько швов. Конечно, кожа отреагировала соответствующе", – рассказала Алена подписчикам своего инстаграм-аккаунта.
Впереди у телеведущей – несколько плановых осмотров врача и установка брекетов. Она жалеет, что не занималась своими зубами раньше.
В сентябре Водонаева признавалась, что у нее периодически болят колени. Знаменитости противопоказаны некоторые физические нагрузки. Например, ей запрещено бегать и прыгать. Решить эту проблему бывшей участнице "Дома-2" тоже помогают врачи.
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