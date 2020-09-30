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"Наложили несколько швов": Водонаева обратилась к народу после тяжелой операции

Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Водонаева рассказала, как себя чувствует после операции. Последствия хирургического вмешательства все еще видны, поэтому телеведущая пока не выходит на улицу.
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Несколько дней назад Водонаева перенесла операцию по удалению зубов мудрости. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" решилась на услуги стоматолога-хирурга ради привлекательной улыбки. Телеведущая испытывала сильный трах перед операцией.

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 Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

После удаления зубов лицо Алены опухло, появился большой синяк. Из-за этого знаменитость была вынуждена отправить сына к отцу и отказаться от всех запланированных на ближайшее время встреч.

Сейчас Водонаева чувствует себя лучше, но пока не готова возвращаться к привычной жизни. Синяк еще не прошел. "Была жесть. Резали десну. Это операция, это несколько швов. Конечно, кожа отреагировала соответствующе", – рассказала Алена подписчикам своего инстаграм-аккаунта.

Впереди у телеведущей – несколько плановых осмотров врача и установка брекетов. Она жалеет, что не занималась своими зубами раньше.

В сентябре Водонаева признавалась, что у нее периодически болят колени. Знаменитости противопоказаны некоторые физические нагрузки. Например, ей запрещено бегать и прыгать. Решить эту проблему бывшей участнице "Дома-2" тоже помогают врачи.

Автор: 30 сентября 2020, 19:24 Источник: Instagram
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