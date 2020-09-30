"Не позорься, Аленка": Водонаеву разнесли из-за маникюра

Экс-участница шоу "Дом-2" выложила в свой инстаграм-аккаунт ролик, на котором показала работу мастеров. На кадрах видно, что на ее ногтях – стилеты с масонской символикой.
38-летняя звезда на видео играет со своим котом Эскобаром. Алена Водонаева нескромно заявила, что самый классный маникюр за адекватные деньги делают именно в ее салоне.
Однако вместо восторженных отзывов пользователи соцсети раскритиковали маникюр блогерши. Поклонники заметили, что кутикула у знаменитости плохо обработана. "Ерунда маникюр, некрасиво", "Не очень", "На большого любителя", "Бред какой-то, а не маникюр", "Безвкусица. Этот маникюр для школьников. Ужас, не позорься, Аленка", – высказались фолловеры.
Многие обратили внимание на "масонскую" тематику дизайна. Нашлись и те, кто посчитал работу просто неаккуратной. Но некоторым маникюр Алены Водонаевой пришелся по вкусу. Так, одна из подписчиц звезды отметила, что за границей о таком можно только мечтать.
Напомним, ранее телеведущая перенесла операцию по удалению зубов мудрости. Алена Водонаева рассказала, что к вечеру у нее начался отек. Правую щеку экс-участницы телестройки раздуло, а лицо перекосило.
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