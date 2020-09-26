"Задеты все ткани": лицо Водонаевой перекосило после операции

Накануне знаменитость посетила стоматологическую клинику. Алена Водонава лишилась двух "восьмерок".
На удаление первого зуба у врача ушло не более десяти минут. Второй, по словам Алены, был "лежачим". Вынуть его оказалось не так-то просто. Медик вырывал зуб около 40 минут.
Сразу после процедуры Алена чувствовала себя хорошо. Правда, знаменитость расстроилась из-за того, что придется неделю принимать антибиотики и питаться только жидкой пищей.
Во время самой операции Водонаева не ощущала боли. "Самое интересное начинается после. Я в аду", – призналась звезда.
К вечеру у знаменитости начался отек. Правую щеку Водонаевой раздуло. Лицо Алены перекосило. Несмотря на неприятные ощущения, телеведущая смогла немного поспать. "Поныла и уснула", – поведала Водонаева.
Знаменитость отметила, что лишилась верхнего зуба с левой стороны и нижнего с правой. "Глотать чуть-чуть больно. Это, пожалуй, большее, что меня беспокоит. Задеты все ткани. Горло тоже все ноет. Отек, говорят, будет держаться два-три дня. Это нормально. Странно, что с одной стороны, потому что вторая сторона не дала никакой реакции. Я ничего не чувствую, как будто там ничего не выдрали. Хотя, я сама видела этот зуб", – рассказала Алена Водонаева.
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