Маркл обвинили в подражании Миддлтон: Готова на все ради саморекламы!

Супруги приехали в Образовательный детский центр в Лос-Анджелесе и вместе с ребятами занялись благоустройством сада. Бывшая актриса не побоялась испачкаться и лично сажала цветы. Естественно, публичный выход четы привлек всеобщее внимание – было много журналистов и фотографов.
Однако в Сети поступок Меган Маркл не одобрили, а, наоборот, высмеяли. Герцогиню сравнили с Кейт Миддлтон. По мнению некоторых, супруга принца Гарри всего лишь жалкая подражательница, желающая привлечь к себе внимание любыми способами. Поклонники Кембриджских заявили, что бывшая актриса готова пойти на все ради саморекламы.
Стоит отметить, что Кейт Миддлтон и принц Уильям буквально пару месяцев назад провели подобное мероприятие. Они направились в детский центр Nook Center, который опекают, чтобы помочь с созданием сада с лекарственными травами.
Во время визита герцогиня Кембриджская также лично занималась посадкой растений, копаясь в земле. Причем Кейт настолько сильно увлеклась процессом, что даже забыла снять кольцо с сапфиром, которое Уильям подарил ей в день помолвки.
Впрочем, в тот раз Миддлтон тоже досталось. Пользователи Сети обвинили ее в том, что она занималась цветами без защитной маски. Такое поведение в детском центре посчитали безрассудным, учитывая эпидемиологическую обстановку.
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