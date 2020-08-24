Появились подробности нового сериала от Меган Маркл и принца Гарри

На прошлой неделе стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри замахнулись на Голливуд. Они планируют принять участие в работе над сериалом, в котором также появятся в качестве актеров.

Пока не известно, кто выступит режиссером многосерийной ленты. Впрочем, тематика уже понятна. Западные издания сообщают, что речь в картине пойдет о правах женщин. Также авторы планируют поднять проблему расового неравенства.

Меган Маркл и принц Гарри тоже снимутся в сериале, однако, скорее всего, лишь в эпизоде. Основную работу герцоги будут выполнять в качестве продюсеров. Помимо этого проекта, пара задумывается о фильмах на другие важные темы. По слухам, они планируют создать серию картин, в которых затронут проблемы экологии и психики.

Стоит отметить, что еще в прошлом году принц Гарри рассказал о сотрудничестве с Опрой Уинфри. Вместе со звездой американского телевидения он работал над фильмом о психологическом здоровье. Также внук Елизаветы II снялся в документалке о Паралимпийских играх.

Напомним, что накануне состоялся первый выход принца Гарри и Меган Маркл после переезда в США. Пара приняла участие в акции фонда Baby2Baby, который помогает нуждающимся семьям. Герцоги вручили малышам подарки и пообщались с гостями.

Фонд давно сотрудничает с королевской семьей. Когда актриса родила сына Арчи, она отказалась от подарков в пользу Baby2Baby, на счет которого перевела круглую сумму.