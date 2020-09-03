Вскрылись подробности серьезного психического расстройства Елизаветы II

Со стороны кажется, что 94-летняя монаршая особа невероятно бодра и здорова. Однако недавно выяснилось, что раньше Елизавета II страдала от психических расстройств.

Подробности всплыли в новой биографии королевской семьи. В детстве у Элизабет постоянно случались панические атаки и депрессивные состояния. Она не могла отделаться от навязчивых мыслей и других психологических недугов.

Проблемы у будущей королевы заметила гувернантка, которая почти всегда находилась рядом с девочкой и занималась ее обучением. Елизавета II страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Юная леди не могла спокойно находиться в комнате, если знала, что карандаши на столе не разложены в аккуратные ряды.

Девочка рассказывала няне, что чувствует себя защищенной лишь тогда, когда все разложено по своим местам. Иногда Елизавета II просыпалась среди ночи и до помутнения рассудка приводила в порядок свою одежду и обувь: чистила, гладила, стирала. Хаус сводил малышку с ума.

Напомним, недавно в Сеть "слили" личное письмо королевы к Меган Маркл. Вопреки слухам, монаршая особа прекрасно относится к супруге внука. Она была поражена тем, с какой стойкостью актриса выполняла свои обязанности даже на последних сроках беременности. Королева всегда с уважением относится к тем, кто много работает.