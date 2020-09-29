Загадочная история смерти Талькова: музыкант хранил под подушкой газовый пистолет

Уже несколько лет подряд бывшая жена Игоря Талькова пытается добиться правды и отправить убийцу главы семьи за решетку. Несмотря на связи родственников музыканта, подозреваемый все еще не привлечен к отвественности, так как долгое время находится в Израиле.

Татьяна Ивановна больше не может молчать и всячески старается привлечь внимание общественности к смерти ее знаменитого мужа. Напомним, что в 1991 году жизнь Игоря Талькова трагически оборвалась. Кумира застрелили за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" во время очередного музыкального концерта.

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Одна из версий гласит, что певец пострадал от рук администратора собственной группы "Спасательный круг". На курок нажал Валерий Шляфман, которого так и не призвали к ответственности.

Многочисленная аудитория до сих пор недоумевает, почему родственники Талькова не решились довести судебное дело до конца.

Вдова музыканта рассказывает, что лично занималась расследованием смерти мужа. Татьяна Ивановна несколько раз посещала председателя Следственного комитета Бастрыкина. Однако даже это не повлияло на развитие событий.

Бывшая супруга Игоря Талькова посетовала, что эта история стала черным пятном на его судьбе. По словам Татьяны, музыкант при жизни сталкивался с большим количеством завистников и недоброжелателей. Но никто из них не решался лишить Талькова жизни.

Перед смертью музыканту действительно угрожали. Игорю пришлой обзавестись оружием, чтобы защитить членов своей семьи.

"Угрозы ему поступали, но с какой стороны, я не знаю. Тогда и появился этот пресловутый газовый пистолет, он купил его для меня, опасался за нас с сынишкой, ведь на дворе были 90-е", – призналась в одном из интервью Татьяна Ивановна.

