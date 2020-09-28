Гуф резко отреагировал на обвинения в полноте: Дотяните до 41

Алексея Долматова (Гуфа) мало заботит лишний вес. Однако пользователи Сети неустанно советуют рэперу похудеть.

На днях Долматов отметил 41-летие. Артист получил массу поздравлений как от поклонников, так и от близких людей. Однако среди многочисленных комментариев с пожеланиями под публикациями рэпера можно найти замечания хейтеров. По их мнению, Гуф заметно потолстел и постарел.

28 сентября рэпер опубликовал очередной снимок с отдыха. На этом фото он запечатлен со спины, сидя в большом бассейне и опершись на борт. Под кадром Алексей написал: "Да ну вас... Дотяните до 41, посмотрим на вас". Долматов закончил сообщение на доброй ноте, пожелав подписчикам хорошего дня.

Преданные поклонники не поняли, зачем рэпер обратил внимание на комментарии хейтеров. Многие поддержали Алексея. Один из подписчиков отметил, что Гуф выглядит очень хорошо, если учесть образ жизни, который он вел ранее.

Напомним, долгое время у рэпера были проблемы с наркотиками. Он несколько раз был в клиниках, где его приводили в чувства. Кроме того, он восемь раз лежал в психиатрической больнице. Однажды врачи поставили ему диагноз "маниакально-депрессивный психоз с вялотекущей шизофренией".