Айза прилюдно унизила Гуфа

Гуф и Айза поженились в 2008 году. Через несколько лет у возлюбленных родился сын Сами. Но супруги не смогли сохранить отношения. Разводу предшествовали ссоры, скандалы, измены рэпера, который, к тому же, употреблял запрещенные вещества.
Но спустя годы Долматов и Анохина снова нашли общий язык и стали хорошими друзьями. Отношение телеведущей к рэперу прослеживается в ее недавнем поздравительном сообщении в "Инстаграм".
Айза очень рада, что экс-возлюбленный дожил до 41-летия, поскольку, как она считает, "ставки были невелики". Вероятно, этим замечанием она намекнула на частные визиты рэпера в наркологические клиники.
Также телеведущая назвала бывшего избранника "хорошим *** (плохим, низкого качества – Прим. ред.) другом" и "аппендиксом", без которого она вполне может прожить, но "не вырезали".
По мнению Анохиной, Долматов может ее превзойти "по уровню нытья". Это главная отличительная черта Гуфа, считает она. А исчерпанный кредит доверия стал его обаянием. В заключение Айза поблагодарила Бога, что смогла расстаться с рэпером.
Несмотря на большое количество резких слов, многие пользователи Сети оценили поздравление Анохиной, назвав его оригинальным. Поклонники рады, что бывшая пара может свободно и без обид общаться друг с другом. Однако некоторые все-таки посчитали, что Айза поступила некрасиво, выставив недостатки рэпера.
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