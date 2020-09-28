Стали известны подробности похорон дочери Конкина

Судя по результатам вскрытия, смерть не была насильственной – девушка захлебнулась сама. По слухам, дочь артиста пришла в фитнес-клуб в нетрезвом виде. Сотрудники спорткомплекса якобы видели, что Софию рвало красной жидкостью, также от нее слегка пахло спиртным.
Однако Владимир Конкин не верит в эту версию. Актер ждет результаты анализа крови и готовится хоронить единственную наследницу. Стало известно, что прощание с Софией пройдет во вторник, 29 сентября. Девушку положат в могилу рядом с матерью на Пятницком кладбище.
Племянница Дарья рассказала, что сначала не поверила в смерть Сони. Печальная новость настигла родственницу Владимира Конкина ночью, она не стала предавать значение странному звонку – подумала, что это проделки мошенников. Однако наутро все подтвердилось, и девушка тут же приехала из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы поддержать близких.
Напомним, супруга артиста умерла десять лет назад после продолжительной борьбы с раком. В одном из интервью Владимир Конкин признался, что до сих пор не смирился с утратой. По словам актера, в последний день к Алле пришли родные и батюшка. После причастия супруга попросила у артиста прощения, а потом перекрестилась и умерла.
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