"Ужасное горе": стало известно о состоянии раздавленного Конкина

По словам директора артиста, Елены, рядом с Владимиром Алексеевичем сейчас постоянно находятся друзья и близкие. 69-летнего актера не оставляют одного. Родственники и коллеги очень переживают за Конкина.
"У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог", – добавил директор артиста.
Смерть 32-летней наследницы заслуженного артиста, Софии Конкиной, стала шоком для всех. Несколько дней назад тело молодой женщины обнаружили в бассейне фитнесс-клуба. Вскрытие показало, что дочь знаменитости утонула. Руководство заведения сообщает, что София пришла к ним нетрезвой, якобы, позднее в ее сумке обнаружили штопор и пробку.
Стоит отметить, что правила запрещают появляться в клубе в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники учреждения должны были выпроводить нарушителя за дверь, но этого почему-то не сделали.
Владимир Конкин не может поверить в произошедшее. Наследница не жаловалась артисту на здоровье, была отличным пловцом. К тому же бассейн, в котором утонула София, имеет глубину 1,6 метра.
"Ждем заключения. Будем смотреть по экспертизе, что делать дальше", – заметила Елена, директор актера.
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