"Не знаю, кто меня заразил": известный певец боится инфицирования после ряда контактов без защиты

"Утром я проснулся с ощущением страшной разбитости и ломоты во всем теле, – признался "Дни.ру" 41-летний Дмитрий Нестеров. – Температура 37, 8, трудно дышать. Правда, обоняние не потерял. Сейчас буду вызывать на дом врача, чтобы понять, не коронавирус ли это".
"Не знаю, кто меня заразил, – продолжает Нестеров. – Я вроде бы в людных местах ношу маску, обрабатываю руки антисептиком, но ведь от всего не убережешься. Я несколько раз выходил на сцену, пел в закрытых помещениях – без защиты, конечно. К тому же среди артистов приняты поцелуи, объятия, рукопожатия, и про угрозу инфицирования в такие моменты не думаешь".
Нестеров очень волнуется за результаты ПЦР-теста. "У меня столько мероприятий намечено на ближайшие недели – фестивали, концерты, интервью, так что лежать под аппаратом ИВЛ в мои планы точно не входит, – вздыхает Дмитрий. – У меня очень много знакомых артистов более, но, как писал Пастернак, "если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси".
Напомним, по состоянию на утро 28 сентября в Москве выявлено 2217 новых случаев инфицирования COVID-19. Примерно столько же было в конце апреля, когда кривая заболеваемости резко пошла вверх. Поэтому опасения Дмитрия Нестерова и его боязнь инфицирования вполне оправданы.
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