За толстым герметичным стеклом: раскрыт секрет дорогого гроба инфицированного Борисова

27 сентября исполнилось 9 дней со дня смерти актера, режиссера и педагога Михаила Борисова. В этот день к его могиле на Востряковском кладбище благодарные ученики и коллеги снова несли венки и цветы. И вспоминали церемонию прощания, которые состоялись 23 сентября в . Театральном институте им. Щукина.

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