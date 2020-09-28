За толстым герметичным стеклом: раскрыт секрет дорогого гроба инфицированного Борисова

Михаила Борисова хоронили в шикарном гробу "Канада с колоннами" орехового цвета. На сайтах ритуальных агентств его стоимость доходит до 220 тысяч рублей. Он сделан их массива ясеня и декорирован итальянскими латунными держателями и наконечниками. Внутри элитная домовина отделана бархатом и креп-сатином.
Специально для похорон ведущего "Русского лото" в конструкцию гроба внесли изменения – домовину накрыли толстым стеклом и герметично заделали швы. Просто Михаил Борисов умер от коронавируса, а это предполагает похороны в закрытом металлическом гробу. Но для актера сделали исключение – увидеть его в последний раз хотя бы издали и через стекло было очень много желающих.
На церемонии прощания с Борисовым каждому при входе измеряли температуру, выдавали одноразовые перчатки и маски, а в каждом углу стояло по огромной бактерицидной ультрафиолетовой лампе – предполагалось, видимо, что инфекция будет повсюду. Людей просили соблюдать социальное дистанцирование при помощи специальной разметки на полу. Да и близко к гробу никто не подходил.
Напомним, что Михаил Борисов до последнего дня оставался бодрым, за несколько дней до смерти даже выступал в Казани на молодежном фестивале эстрадного искусства "Созвездие", снимался на телевидении. На работе ему и стало плохо – врачи нашли у Борисова 75% поражения легких и диагностировали инфицирование коронавирусом.
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