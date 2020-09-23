Не Борисов: раскрыта настоящая фамилия умершего ведущего "Русского лото"

Пародистка Елена Воробей как-то призналась, почему своей родной фамилии Либенбаум предпочла творческий псевдоним. "Я прекрасно понимала, что еврейская фамилия Либенбаум скорее всего будет раздражать, – признавалась она. – Когда я участвовала в конкурсе "Ялта-Москва-транзит", члены жюри долго спорили, можно ли актрисе с такой фамилией давать Гран-При. Это было нахальство с моей стороны: на всесоюзном конкурсе побеждает Либенбаум! В общем, после конкурса мне посоветовали взять псевдоним". Вскоре после того, как Елена Лебенбаум стала Воробей, к ней на одном из сборных концертов подошел певец Александр Розенбаум и спросил недоуменно: "Ты чего, Воробьем стала?" А она в ответ: "Да, что ж глумиться над русским народом?!"
Не стал издеваться и Михаил Фишман, как, оказывается, на самом деле звали похороненного 23 сентября Михаила Борисова. Он родом из чистокровной еврейской московской семьи. Отец – Борис Яковлевич Фишман, мать – Анна Израилевна Цунц. Вероятно, что на памятнике ведущему "Русского лото" будет указана двойная фамилия – Фишман-Борисов.
Одним из первых соболезнования родным ведущего "Русского лото" выразил Московский Еврейский Общинный Центр. А похоронили Фишман-Борисова на Востряковском кладбище столицы, где покоятся певец Иосиф Кобзон, ученый Андрей Сахаров и его супруга Елена Боннер, юморист Ян Арлазаров, писатель Аркадий Вайнер.
Востряковское Южное Еврейское кладбище полностью автономно: на территории находится действующая синагога, захоронения выполняются в едином стиле, а места для этнических евреев и иудеев по вероисповеданию предоставляются бесплатно.
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