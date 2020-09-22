Путин наградил Боярского орденом

Свою первую государственную награду Боярский получил в 1984 году. Тогда он стал заслуженным артистом РСФСР. Через четыре года его признали народным.
Следующую награду Михаил Сергеевич получил из рук Владимира Путина. В 2002 году президент России вручил актеру орден Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. Вскоре он стал обладателем медали "В память 300-летия Санкт-Петербурга".
Его роль в театре и кинематографе вновь оценили в 2009-ом. Правда, тогда он получил орден "За заслуги перед Отечеством". Спустя два года у актера появился орден Почета Республики Молдова. Там Боярского ценят за вклад в развитие молдо-российского сотрудничества в области культуры.
Заслуги Михаила Сергеевича перед Санкт-Петербургом оценили во второй раз в 2019 году, вручив соответствующую награду.
Накануне же Путин распорядился, чтобы Боярский получил орден Почета. Эта награда также является оценкой вкладу актера в развитие отечественной культуры и искусства. Артист пока не отреагировал на эту новость публично.
Ранее сообщалось, что у Михаила Сергеевича ухудшилось самочувствие после обморока. "Дни.ру" решили проверить эту новость у помощника актера и получили ответ: артисту "что-то пережали".
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