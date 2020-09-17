Появилась информация о самочувствии Боярского после обморока: Есть проблемы

Как оказалось, врач проводил стандартный осмотр и надавил на лимфоузлы. Артиста быстро привели в чувства, и он не стал отказываться от прививки. Поклонники сильно испугались за здоровье звезды, поэтому издание "Дни.ру" решило уточнить у актера, как его самочувствие.
По словам пиар-менеджера Михаила Боярского, после случившегося все хорошо. "Нормально себя чувствует, у него есть проблемы, поэтому там пережали что-то, и он упал в обморок", – отметила Надежда. Негативной реакции организма на прививку тоже не последовало. "Он в общем-то человек не больной, есть какие-то свои проблемы, но он не любит об этом говорить", – добавила помощница.
Впрочем, у актера хороший иммунитет, и его организм прекрасно противостоит заразе. Однако Михаил Боярский все равно соблюдает меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.
"Маски, конечно, носит. В этом отношении он человек дисциплинированный. Понимает, что это серьезно", – отметила Надежда.
Карантин Михаил Боярский провел на даче с семьей, много общался с детьми и внуками. Напомним, что весной артист напугал поклонников своим изможденным видом. Актер записал видеообращение с просьбой помочь коллегам, которые попали в беду. Однако тогда фанаты больше испугались за здоровье звезды.
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