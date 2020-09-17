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Появилась информация о самочувствии Боярского после обморока: Есть проблемы

Появилась информация о самочувствии Боярского после обморока: Есть проблемы

Михаил Боярский. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Несколько дней назад Михаил Бояркий пришел в поликлинику, чтобы сделать прививку от гриппа. Перед вакцинацией актеру стало плохо – он упал в обморок и ударился головой.
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Как оказалось, врач проводил стандартный осмотр и надавил на лимфоузлы. Артиста быстро привели в чувства, и он не стал отказываться от прививки. Поклонники сильно испугались за здоровье звезды, поэтому издание "Дни.ру" решило уточнить у актера, как его самочувствие.

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По словам пиар-менеджера Михаила Боярского, после случившегося все хорошо. "Нормально себя чувствует, у него есть проблемы, поэтому там пережали что-то, и он упал в обморок", – отметила Надежда. Негативной реакции организма на прививку тоже не последовало. "Он в общем-то человек не больной, есть какие-то свои проблемы, но он не любит об этом говорить", – добавила помощница.

Впрочем, у актера хороший иммунитет, и его организм прекрасно противостоит заразе. Однако Михаил Боярский все равно соблюдает меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

"Маски, конечно, носит. В этом отношении он человек дисциплинированный. Понимает, что это серьезно", – отметила Надежда.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Карантин Михаил Боярский провел на даче с семьей, много общался с детьми и внуками. Напомним, что весной артист напугал поклонников своим изможденным видом. Актер записал видеообращение с просьбой помочь коллегам, которые попали в беду. Однако тогда фанаты больше испугались за здоровье звезды.

Автор: 17 сентября 2020, 13:44 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Михаил Боярский наконец показал внука

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