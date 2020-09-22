Последнее выступление ведущего "Русского лото" Михаила Борисова

16 сентября Михаил Борисов появился на телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства "Созвездие". Он прочитал стихотворение своего сына Вениамина. Строки были посвящены генпродюсеру фестиваля Дмитрию Туманову.
Позже актер встретился со студентами Казанского государственного университета. В большом зале Михаил Борисович провел им лекцию. Журналисты узнали, что в том помещении находилось мало людей: всего 50 человек, на которых были маски и перчатки. При входе у каждого замеряли температуру.
Студенты университета также рассказали, что не общались с Борисовым. Когда некоторые поднимались на сцену, актер находился достаточно далеко. С Михаилом Борисовичем даже никто не фотографировался.
Прилетев в Москву, Борисов внезапно почувствовал себя плохо. Ложиться в больницу он не стал и все-таки решил приступить к съемкам. Приступ повторился снова. Тогда актера экстренно госпитализировали. У него было поражено 75% легких.
Напомним, церемония прощания с Борисовым состоится 23 сентября в Театральном институте имени Щукина. После этого актера похоронят на Востряковском кладбище.
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