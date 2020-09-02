Врачи не могут помочь сраженному инсультом Гафту

Летом прошлого года поклонники молились за здоровье Валентина Гафта. Тогда актера экстренно госпитализировали с инсультом левого полушария головного мозга. Несмотря на преклонный возраст, артист выжил и смог немного восстановиться после болезни.
Однако здоровье Валентина Иосифовича все равно оставляет желать лучшего. По словам 83-летнего театрального режиссера Романа Виктюка, Гафт уже не может разговаривать. Даже врачи не знают, что происходит с артистом. Вероятно, годы все-таки берут свое.
Роман Григорьевич помнит Валентина Иосифовича как энергичного мужчину, которого всегда окружали женщины. Режиссер замечал, как многие проявляли любовь к Гафту. "Он любил женщин, разыгрывал, прятался от них, они его искали, и он не поддавался совершенно ", – сказал Виктюк.
Ранее "Дни.ру" писали о непростой судьбе Валентина Иосифовича. Артист по сей день не может пережить смерть своей дочери Ольги Елисеевой. Она покончила с собой в 2002 году. Гафт винит себя в смерти наследницы. Он считает, что не уберег ее.
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