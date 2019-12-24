"Я бы давно помер": Гафт об изматывающем лечении тяжелобольной Волчек

Легендарный художественный руководитель театра "Современник" находится в Боткинской больнице. Говорят, актрису были вынуждены ввести в медикаментозную кому – у нее развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может самостоятельно дышать, и врачи подключили звезду к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению специалистов, к таким серьезным осложнениям привел хронический бронхит.
Напомним, что постоянные стрессы в жизни худрука и режиссера привели также к проблемам с легкими и гипертонии – на протяжении многих лет у Галины Волчек прослеживаются проблемы с сердечной мышцей. Еще в 2014 году у звезды зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца, когда у нее был нарушен сердечный ритм.
Галина Волчек – дама с формами, вес давит на межпозвоночные диски, вызывая невыносимую боль и не давая двигаться без поддержки. Именно этим объясняется инвалидное кресло, на котором худрук "Современника" перемещается уже несколько лет.
Валентин Гафт всего на полтора года моложе коллеги по "Современнику" Галины Волчек. О ее изматывающем лечении актер якобы как-то пошутил: "Если бы я лечился столько, сколько Галя, я бы давно помер!"
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