"Большие затруднения с речью": страшный недуг подкосил 84-летнего Гафта

В последнее время 84-летний Валентин Гафт не появляется на публике. Он коротает дни вместе с родными, которые оказывают ему большую поддержку. В гости к народному артисту, страдающему от болезни Паркинсона, приходят друзья.
Подруга семьи рассказала журналистам, что Валентин Иосифович чувствует себя плохо. Однако его состояние в можно назвать стабильным. Ранее супруга актера Ольга Остроумова отметила: его здоровье ухудшается зимой, а летом становится лучше.
Речь Гафта нарушилась. Иногда артист не может связать и двух слов.
"Валя правда испытывал большие затруднения с речью. А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело", – сказала подруга семьи.
Очевидно, что Валентин Иосифович больше не появится на сцене. Однако артист хочет, чтобы его 72-летняя супруга продолжила играть в театре.
В сентябре Валентину Гафту исполнится 85 лет. Друзья надеются, что он все же сможет выйти на сцену. Актер даже может ничего не говорить, подчеркнули коллеги – он и так заслуживает аплодисментов.
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