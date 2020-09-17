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Шоу-бизнес
Объявлены шокирующие результаты экспертизы тела Валентины Легкоступовой

Объявлены шокирующие результаты экспертизы тела Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственники получили результаты исследования полученных перед смертью повреждений Валентины Легкоступовой. Оказалось, артистка была просто изувечена.
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Валентина Легкоступова умерла 14 августа, не приходя в сознание, в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти артистку. Однако после проведенной операции певица впала в кому, из которой потом уже не вышла.

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Говорят, было упущено драгоценное время. Исполнительницу еще можно было спасти, но слишком поздно она оказалась в больнице. Дети, дочь Анэтта и сын Матвей, подозревают в причастности к смерти певицы ее третьего мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Якобы тот не вызвал скорую помощь, когда Валентине Легкоступовой требовались врачи.

После свадьбы, сыгранной в начале июля, влюбленные поселились у артистки и якобы до начала августа "легли на дно". Дочь Анэтта обнаружила пару в неадекватном состоянии и отправила обоих в наркологическую клинику. Причем артистка, хоть и была несколько заторможена, но вполне отвечала на вопросы, говорят ее близкие. И только спустя сутки после пребывания в "наркологичке" ее переправили в обычную больницу, потому что певице стало хуже.

И вот наконец появились результаты экспертизы, которую запросили родственники Валентины Легкоступовой, касающейся предсмертных повреждений. Эти данные оказались шокирующими.

На Валентине Легкоступовой буквально не было живого места. Врачи обнаружили "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, около 80 процентов, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей".

Интересно, что сам Юрий Фирсов утверждал, будто жена просто поскользнулась в ванной. А когда он предложил ей вызвать скорую, она якобы отказалась.

Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин так прокомментировал эти сенсационные результаты: "Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут".

Автор: 17 сентября 2020, 09:45
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