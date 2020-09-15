"Это очень опасно для здоровья": подруга рассказала о состоянии дочери Легкоступовой

Прошел месяц, как не стало певицы Валентины Легкоступовой. По словам ее подруги, состояние дочери артистки Анэтты вызывает у нее опасения.

По мнению известного клинического психолога Елены Перелыгиной, что дочь Валентины Легкоступовой Анэтта переживает сильнейшую психологическую травму, которая может стать для нее роковой. Специалист объяснил, что виной тому ее склад характера, нежелание выставлять свои чувства напоказ.

Подруга убеждена, что Анэтта подавила в себе все переживания и эмоции, и это вселяет в нее большое беспокойство. "Это очень опасно для ее здоровья. Люди, которые показывают свои эмоции, легче переносят психологические травмы. Для тех, кто "закрывается", последствия могут быть очень серьезными. Человеческих сил не всегда хватает, чтобы ее пережить и выжить. Поэтому я очень переживаю за Анэтту", – призналась приятельница певицы.

Более того, Перелыгина считает, что состояние молодой женщины усугубляется чувством вины за то, что случилось с Валентиной Легкоступовой. "Она все время пытается объяснить и оправдаться перед окружающими, почему ее долгое время не было рядом с мамой, почему она в те трагические дни находилась вдалеке от нее. Это чувство вины гложет и съедает ее изнутри", – объяснила женщина.

Отметим, что, действительно, и на прощании и впоследствии на различных телешоу дочь Анэтта проявила потрясающее самообладание. В отличие от многих других знаменитостей, она не билась в истерике, крепко держалась на ногах, не висела на руках близких, потеряв самого родного человека.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа, не приходя в сознание в больнице. Артистка получила серьезную черепно-мозговую травму, вот только выяснилось это слишком поздно. Медики сделали все, что смогли, чтобы спасти певицу, но она скончалась.