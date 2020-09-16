Бывшего адвоката Ефремова обвинили в захвате чужой квартиры

Скандального адвоката Эльмана Пашаева, который защищал Михаила Ефремова, обвиняют в незаконной приватизации чужой трехкомнатной квартиры. Он обманул хозяйку недвижимости, инвалида Елену Кирсанову.

Эта история произошла в 1990-х годах. Кирсанова вместе с детьми жила в квартире, которая ей досталась от отца. Женщина испытывала финансовые трудности, поэтому решила сдавать комнату посторонним. Квартирантом Елены оказался азербайджанец Эльман Пашаев.

Тогда он еще не занимался адвокатской деятельностью. Пашаев сказал Кирсановой, что является сотрудником правоохранительных органов. Соседи же видели, как Эльман торговал на Савеловском рынке, а также занимался перегоном автомобилей из соседних стран.

Сначала Пашаев редко жил в квартире Кирсановой, но потом все же обосновался. Он подружился с Еленой, которая на тот момент страдала от депрессии из-за смерти супруга и внучки. Эльман стал угощать хозяйку жилья алкоголем якобы по ее же просьбе. Посиделки заканчивались приездом сотрудников скорой помощи.

Родственники Кирсановой рассказали журналистам, что Пашаев присвоил многие ценные вещи, принадлежащие Елене. Тогда же дочь хозяйки квартиры обнаружила свидетельство о браке: Кирсанова и Пашаев являлись мужем и женой. Благодаря этому факту Эльман смог прописаться в квартире.

За 20 лет юрист успел приватизировать жилье и прописать в нем своих родственников. Кирсанова и ее родные хотели разобраться с Пашаевым через суд, но не удалось: Эльман обзавелся хорошими связями в правоохранительных органах. Позже Елена призналась, что адвокат ее избивал и заставлял подписывать пустые бланки. В настоящий момент женщина-инвалид живет в маленькой квартире в Бибирево.

Пашаев уверяет, что эта история является бредом. Сотрудники полиции, в свою очередь, проводят проверку.