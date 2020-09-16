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Народ разинул рот при виде дочери Виторгана: Вошла в раж!

Народ разинул рот при виде дочери Виторгана: Вошла в раж!

Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
80-летний Эммануил Виторган стал брать с собой на гастроли не только жену, но и своих детей. Дочь артиста Этель произвела фурор во время недавнего концерта в Одессе.
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В 2018 году родилась первая общая дочь Эммануила Виторгана и Ирины Млодник. Тогда многие не поняли актера, ведь в таком почтенном возрасте не заводят детей. Народный артист уверен, что проживет долго и сможет поставить маленьких наследников на ноги.

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В прошлом году Виторган снова удивил, сообщив о рождении еще одной дочери. Малышку назвали Клара. Очевидно, что девочка скоро тоже начнет выступать с отцом на мероприятиях, а пока дает шанс искупаться в лучах славы своей старшей сестренке.

Этель выбежала на сцену, когда Эммануил Гедеонович перед собравшимися на банкете исполнял "Песенку про костюмчик" из фильма "Чародеи". Двухлетняя девочка энергично танцевала под музыку. Ирина тоже решила составить дочери компанию. Видео с этого выступления позже оказалось в инстаграм-аккаунте супруги артиста.

"Доченька Этель во время нашего концерта вошла в раж", – написала Ирина.

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Публикация от Ирина Виторган (@irina_vitorgan)

Зрители пришли в восторг от милого перформанса. Судя по кадрам, они громко аплодировали и не отрывали глаз от Этель.

Напомним, недавно пользователи Сети нелестно отозвались о жене Виторгана, увидев ее неподобающий для выступления наряд. "Оголила ляхи", "Штаны забыла надеть", – писали люди.

Автор: 16 сентября 2020, 15:59 Источник: Instagram
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