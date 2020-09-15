"Не надо ему сочувствовать": мужа вывели на чистую воду после смерти Валентины Легкоступовой

Подруга, клинический психолог Елена Перелыгина была одной из немногих, кто знал о конфликте Валентины Легкоступовой с дочкой Анэттой и сыном Матвеем, рожденными в предыдущих браках. По словам приятельницы, певица очень переживала из-за того, что дети не принимают ее выбора. "Валентине хотелось любить и быть любимой, жить полной жизнью. Ей это было необходимо, чтобы продолжать существовать и развиваться", – объяснила Перелыгина.
По ее мнению, артистке было необходимо быть любимой и любить самой. Этими чувствами она наполнялась и могла творить. А дети ее не понимали. Многим избранник Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, и вовсе не понравился.
Невзлюбила его и Елена Перелыгина. "Юрий Фирсов – очень опасный персонаж, не надо ему сочувствовать и ни в коем случае не надо его принимать. Фирсов – нарцисс! Такие люди не способны к любви и состраданию", – убеждена подруга певицы.
По ее мнению, в поведении Юрия Фирсова прослеживается демонстративность, ему необходимо быть в центре внимания, быть любимыми. "Такие, как Фирсов, могут только использовать людей. Он еще не раз будет пытаться привлечь внимание к себе за счет имени Валентины", – убеждена приятельница артистки.
Напомним, Валентина Легкоступова вышла замуж за Юрия Фирсова в начале июля. Почти сразу влюбленные обвенчались. А месяц спустя пара попала в наркологическую клинику. Однако вскоре артистка оказалась в другой больнице. У Валентины Легкоступовой диагностировали серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии Юрий Фирсов объяснил, что супруга упала в ванной. Он предлагал ей вызвать скорую помощь, но та якобы отказалась, сославшись на хорошее самочувствие.
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