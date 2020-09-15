"Не надо ему сочувствовать": мужа вывели на чистую воду после смерти Валентины Легкоступовой

После того, как умерла Валентина Легкоступова, появилось много самой разной информации о певице, ее родных и близких. Так, отношения артистки с детьми испортились, потому что те не приняли ее третьего супруга, яхтсмена Юрия Фирсова. Многим друзьям певицы он тоже не понравился.

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