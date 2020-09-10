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Шоу-бизнес

"Выкинули прах на помойку": что случилось с Валентиной Легкоступовой после смерти

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Скоро будет месяц, как не стало артистки. Ходят слухи, будто за прахом певицы не пришли ни ее вдовец Юрий Фирсов, ни ее дети.
прочитано 2211 раз

Дочь Анэтта Бриль и сын Матвей приняли решение не хоронить Валентину Легкоступову, а кремировать. А теперь стало известно, будто спустя две недели после кремации никто из близких так и не забрал праха известной певицы. В итоге, по некоторым данным, урну с останками артистки попросту выкинули.

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"Они не стали церемониться, просто выкинули прах на помойку и все. Пока детки занимались своими важными делами и крыли последними словами Фирсова, их никому не нужная мать осталась без места захоронения и праха", – приводят журналисты слова некого своего источника.

Говорят, будто Анэтта и Матвей предпочитают не комментировать эту чудовищную информацию. Между тем информатор не унимается. "Может, Фирсов и подонок, мы не можем этого знать, но на тех кадрах, где он плакал, узнав о смерти жены… Нельзя сыграть это. Он и вправду ее любил", – заключил человек из окружения артистки.

Сложно поверить в то, что рыдающий над телом жены яхтсмен Юрий Фирсов или предпочитающие спрятать свои слезы дети Анэтта и Матвей могли так чудовищно поступить с останками Валентины Легкоступовой. Поэтому скептически настроенные журналисты нашли в Интернете сайт Николо-Архангельского кладбища, где, как следует из информации, находится самый крупный крематорий Москвы.

Там уточняется, что прах можно получить в день кремации, если речь идет о срочном заказе. Еще через три дня выдают прах при стандартном раскладе. При этом в крематории урна хранится только первые 40 дней бесплатно. Соответственно, вряд ли прах Валентины Легкоступовой могли выбросить, ведь еще даже месяца не прошло с момента смерти артистки.

Автор: 10 сентября 2020, 16:27 Источник: Popcake • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

людмила
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Затрахали уже с этой Легкоступовой!
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