"Выкинули прах на помойку": что случилось с Валентиной Легкоступовой после смерти

Дочь Анэтта Бриль и сын Матвей приняли решение не хоронить Валентину Легкоступову, а кремировать. А теперь стало известно, будто спустя две недели после кремации никто из близких так и не забрал праха известной певицы. В итоге, по некоторым данным, урну с останками артистки попросту выкинули.
"Они не стали церемониться, просто выкинули прах на помойку и все. Пока детки занимались своими важными делами и крыли последними словами Фирсова, их никому не нужная мать осталась без места захоронения и праха", – приводят журналисты слова некого своего источника.
Говорят, будто Анэтта и Матвей предпочитают не комментировать эту чудовищную информацию. Между тем информатор не унимается. "Может, Фирсов и подонок, мы не можем этого знать, но на тех кадрах, где он плакал, узнав о смерти жены… Нельзя сыграть это. Он и вправду ее любил", – заключил человек из окружения артистки.
Сложно поверить в то, что рыдающий над телом жены яхтсмен Юрий Фирсов или предпочитающие спрятать свои слезы дети Анэтта и Матвей могли так чудовищно поступить с останками Валентины Легкоступовой. Поэтому скептически настроенные журналисты нашли в Интернете сайт Николо-Архангельского кладбища, где, как следует из информации, находится самый крупный крематорий Москвы.
Там уточняется, что прах можно получить в день кремации, если речь идет о срочном заказе. Еще через три дня выдают прах при стандартном раскладе. При этом в крематории урна хранится только первые 40 дней бесплатно. Соответственно, вряд ли прах Валентины Легкоступовой могли выбросить, ведь еще даже месяца не прошло с момента смерти артистки.
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