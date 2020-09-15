Глубоко беременная ведущая Первого канала предстала в развратном мини

Несмотря на интересное положение, девушка не стесняется надевать соблазнительные наряды. Накануне в личном блоге она опубликовала несколько снимков в коротком платьице.
Образ, в котором предстала Марина Ким, напоминает школьный – воротничок с рюшем, длинные рукава-воланы и деликатное декольте. Лук дополнили грубые ботинки черного цвета.
Звезда поинтересовалась, идет ли ей наряд, однако реакция поклонников оказалась неожиданной. Подписчики отметили, что в образе все неплохо, вот только платье такой длины явно не подходит женщине, находящейся на последних сроках беременности. По мнению некоторых, выглядит это даже пошловато.
"Платье красивое, но будет лучше сидеть после родов (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень короткое для такого положения, хотя ваша идеальная фигура позволяет носить такие платья, но как то с животиком оно не считается , добавить 10-15 см длины", "Не для беременных , на мой взгляд", "По мне так чуть не уместно)", – написали в комментариях.
О третьей беременности 36-летней Марины Ким стало известно в конце июня. У ведущей Первого канала уже подрастают две дочери. Пол будущего малыша звезда пока что держит в секрете.
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