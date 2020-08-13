Известная ведущая покидает Первый канал

Марина Ким рассказала о переменах в жизни. Совсем скоро популярная ведущая покинет эфир Первого канала.

Слухи о том, что Марина Ким ждет третьего ребенка, поползли несколько недель назад. Прославленная фигуристка Татьяна Навка обнародовала фотографию, на которой они запечатлены вместе. От внимательных фанатов не ускользнуло то, что талия звезды Первого канала "расплылась" и спряталась под свободный крой платья.

Сейчас популярная ведущая округлилась настолько, что невозможно скрыть большой живот. Скоро у ее дочерей, шестилетней Брианы и четырехлетней Дарины, появится брат или сестра. В связи с этим Марина покидает Первый канал и отправляется в декретный отпуск.

Ким старательно скрывала беременность не только от общественности, но и от коллег. Когда она сообщила, что у нее будет третий ребенок, для многих это стало шоком. "Сразу стали предлагать не работать, не брать проекты, а я была спокойна. Медики, не задумываясь, шли работать в красную зону. Считаю, что и мы должны работать на ТВ, выполнять свой долг, информировать, развлекать людей", – пояснила телеведущая.

Она призналась, что третий ребенок для нее желанный, но незапланированный. Дочери неоднозначно отнеслись к новости. "Когда я им все объяснила, девочки вскоре уточнили: "Мам, а что, у тебя малыш будет?" Я говорю: "Ну да". Они в ответ: "У тебя неделя, чтобы от него избавиться". Мол, если этого не сделаешь, мы его заколем зубочистками, постираем в машинке, выкинем в мусорку..." – рассказала Марина и добавила, что это была шутка Брианы.

Дарина вначале решила, что разговоры про малыша – розыгрыш. А затем стала переживать, что ее перестанут любить. Сейчас, по словам ведущей, к девочкам постепенно приходит понимание.

Об отце детей Ким предпочитает не распространяться. Она пояснила: "Я считаю, что эта сторона личной жизни должна быть скрыта от публичности. Я очень люблю и уважаю всех зрителей, подписчиков в социальных сетях, но есть вещи, которые касаются детей и меня лично. Жизнь научила, что их надо беречь…"