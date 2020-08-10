Ведущая Первого канала уже не может скрыть большой живот

Скоро Марина Ким родит третьего ребенка. Популярная ведущая сильно округлилась.

О том, что Марина Ким беременна в третий раз, стало известно благодаря прославленной фигуристке Татьяне Навке. Еще в июне она обнародовала фотографию, где на групповом портрете Марина Ким запечатлена в ярком красном платье, которое подозрительно свободно сидело на талии. Немедленно пошли слухи об интересном положении ведущей Первого канала.

Спустя несколько недель Марина Ким перестала скрывать беременность. Ее наряды для эфиров стали уж слишком объемными, хоть и были приталенными, так что информация о скором прибавлении в семействе лица утренней передачи на "первой кнопке" подтвердилась.

Дальше популярная ведущая решила откровенно делиться мыслями о третьей беременности. "Недавно написали мне в комментах, что чего это я волнуюсь из-за материнства, ведь у меня уже двое детей. А мне кажется, что это не тот опыт, от которого ты становишься спокойнее. И каждый раз как в первый", – призналась Марина Ким. Интересно, что в комментариях ее поддержали многие многодетные мамочки, в том числе и представительницы отечественного телевидения: Юлия Барановская и Анастасия Трегубова. На счету у первой трое детей, у второй – четверо.

Отметим, что у Марины Ким двое дочерей Бриана и Дарина. Кто является отцом девочек, неизвестно. Своего любимого мужчину популярная ведущая не афиширует. "Знаете, есть разряд мужей, которые очень много помогают. Сейчас даже мода такая есть: мама на работе, а молодой папа в парке нарезает круги с коляской. В моей жизни такого не происходило. Любовь, внимание – все это есть. Но чтобы папа девочек стал аналогом няни – такого не получается. Я спокойно к этому отношусь. Каждому свое", – говорила в интервью ведущая. Отметим, что официально Марина Ким не замужем.