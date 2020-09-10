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Шоу-бизнес
Алферова забыла надеть штаны: Почему в трусах?

Алферова забыла надеть штаны: Почему в трусах?

Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова в личном блоге показала фотографию в необычном образе. Актриса предстала в одной лишь мужской рубашке.
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На снимке супруга Егора Бероева стоит на балконе с видом на центр Москвы. Артистка облокотилась на перила и томно смотрит в кадр. Из одежды на звезде лишь объемная белая рубашка, явно мужская.

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Неясно, почему Ксения Алферова выбрала подобный наряд для фото – возможно, снимок был сделан случайно. Поклонники остались в замешательстве от кадра. Некоторые посчитали, что подобный образ не совсем подходит актрисе.

"Вы сегодня решили в одной рубашке предстать. Эротично (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лучше в купальнике или без", "Вот это фотка", "Рубашка – все портит", "Прекрасная девушка, но почему в трусах?", "Ксения, на этом фото Вы очень на маму свою похожа! Очень!", "Ножки не мерзнут?" – написали в комментариях.

В подписи к фото Ксения Алферова порассуждала о жизни. Как отметила звезда, никто из нас не знает, кому и сколько отведено на этой земле. Именно это и делает каждый день важным и ценным. "Это не страшно, не грустно, это некая данность", – уверена жена Егора Бероева.

Актриса напомнила, что стоит ценить родных и близких, ведь никогда не знаешь, увидишь ли ты их вечером. "Важно говорить им о нашей любви и по возможности стараться не расставаться в соре", – пишет звезда.

Автор: 10 сентября 2020, 08:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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