Брак с Меган Маркл превратил принца Гарри в "тень самого себя"

Оторвавшись от семьи, принц Гарри испытывает дискомфорт. К такому выводу пришла Анджела Левин – личный биограф монаршего отпрыска.

Скоро свет увидит книга, которую написали герцог и герцогиня Сассекские. Супруги собираются рассказать, как им жилось при дворе. Есть версия, что Меган Маркл и принц Гарри на страницах издания постараются объяснить, почему решили покинуть Лондон. Между тем у монаршего отпрыска нет цели опорочить родственников.

Фрагменты книги уже доступны в Сети. С ними ознакомилась писательница Анджела Левин. В 2018 году она работала с принцем Гарри над его официальной биографией. За время сотрудничества Левин успела хорошо узнать внука королевы.

По словам писательницы, сын принцессы Дианы очень изменился, причем не в лучшую сторону. Анджела Левин сказала, что августейший отпрыск сейчас является "тенью самого себя" из прошлого. Писательница подчеркнула, что Гарри наделен обаянием и невероятной харизмой. Он способен быстро располагать к себе.

Анджела Левин отметила, что принц Гарри и Меган Маркл сильно обижены на королевскую семью. Биограф не понимает, почему герцог и герцогиня Сассекские сконцентрированы на негативе и не могут забыть плохое. По словам женщины, семья сделала для пары много хорошего, но это почему-то забылось. До женитьбы монарший внук спокойнее реагировал на происходящее вокруг его персоны.