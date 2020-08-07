Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Пятница
7 августа
Лента новостей
19:14
Очевидец ДТП с Ефремовым: Он просто смотрел и жалел свою машину
19:08
В Индии при посадке разбился самолет
18:32
Вскрылись грязные подробности съемок легендарного фильма "Три плюс два": пьянство и разврат
18:19
Маленькая девочка чудом выжила под завалами в Бейруте
18:10
Гороскоп на неделю, с 10 по 16 августа 2020 года
18:00
Зеленский поставил на себе крест после наглой провокации
17:44
Где похоронят Владимира Жириновского
17:38
Брак с Меган Маркл превратил принца Гарри в "тень самого себя"
17:24
Бондарчук намерена превзойти свадьбу бывшего мужа с Андреевой
17:09
Бузова оказалась под капельницей: Довел бешеный график
17:03
Тихановская назвала свое участие в выборах президента Белоруссии глупостью
16:58
Обнародована стоимость роскошного отдыха Решетовой на яхте в Сен-Тропе
16:43
"Вселенная уводит с моего пути чужих людей": бывшая жена Эмина Агаларова выступила с откровением
16:35
Звезда шоу Stand Up рассказала о приставаниях врача: Мне было стыдно
16:29
Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах
16:25
Глюкозе запретили въезд на Украину
16:07
"Только начало трудностей": вскрылись проблемы в семье Ковальчук и Чумакова
15:58
"Пошлая актриса на сцене и гениальная – в жизни": Кончаловский отругал Розанову
15:55
Крутой сообщил о близких отношениях с Ротару: Загуливали по вечерам
15:47
Голую Голубкину сфотографировали в отеле
15:42
Кети Топурия показала округлившийся животик
15:29
Новая беда обрушилась на тяжелобольного Валентина Гафта
15:25
"Оценим и запомним": Панайотов отказался выйти на сцену после скандала
15:16
Джаред Падалеки и Дженсен Эклс прилетели в Канаду на съемки 15 сезона "Сверхъестественного"
15:12
Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком
14:52
"Девочка, с тобой все в порядке?": Бритни Спирс вызвала недоумение странным танцем (видео)
14:48
Бузова поссорилась с парнем из-за Киркорова
14:40
"Вот с ней ты будешь жить!": как Ротару женила сына
14:40
В Мытищах арестовали истязавшую своего сына женщину
14:38
Дворцовый переворот для Лукашенко: названы причины возможной революции в Белоруссии
14:32
В аэропорту Шереметьево заправщик столкнулся с самолетом
14:30
Стало известно о тайной свадьбе 55-летнего Кая Метова и молодой актрисы
14:30
Хочу, аж свербит: сжигаемый желанием горячий любовник Азизы не смог дотерпеть до дома
14:15
В подмосковной Истре ликвидировали пожар на мебельном складе
14:06
Алексей Панин получил вид на жительство в Испании
14:05
Адвокат потерпевшей стороны прокомментировал возможное раздвоение личности Ефремова
14:05
Актриса Лиза Моряк о работе с Кириллом и Дмитрием Нагиевыми: Вне камер не общались
13:54
Адвокат Ефремова рассказал о ночных муках актера
13:50
Еще одна страна открыла границы для россиян
13:42
Озвучена дата допроса Ефремова по уголовному делу
13:29
Айза Анохина боится за здоровье: Не знаю, COVID-19 у меня или нет
13:23
Состояние госпитализированной звезды "Ласкового мая" остается тяжелым
13:11
Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах
13:10
"Мужайтесь": полицейские огорошили звезду "Голоса" печальной новостью
13:09
Тренер о состоянии Хабиба Нурмагомедова: Он все еще скучает по отцу
13:09
"Пришло время расставаться": известная ведущая заявила об уходе и отъезде из России
12:56
Стало известно о любви дочери Киркорова к Плющенко
12:43
Джиган и Самойлова спускают состояние в Турции
12:36
Заявлено о подкупе свидетелей по делу Ефремова
12:36
В Новосибирской области женщина бросила на остановке новорожденного ребенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
Садальский: Театр "Современник" умер
Сколько тратит сын Бари Алибасова в месяц
Шоу-бизнес
Брак с Меган Маркл превратил принца Гарри в

Брак с Меган Маркл превратил принца Гарри в "тень самого себя"

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.
Оторвавшись от семьи, принц Гарри испытывает дискомфорт. К такому выводу пришла Анджела Левин – личный биограф монаршего отпрыска.
прочитано 870 раз

Скоро свет увидит книга, которую написали герцог и герцогиня Сассекские. Супруги собираются рассказать, как им жилось при дворе. Есть версия, что Меган Маркл и принц Гарри на страницах издания постараются объяснить, почему решили покинуть Лондон. Между тем у монаршего отпрыска нет цели опорочить родственников.

ПО ТЕМЕ

Меган Маркл и принц Гарри летали в Амстердам на тайную вечеринку

В поздравлениях Меган Маркл с днем рождения нашли тайный смысл

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Фрагменты книги уже доступны в Сети. С ними ознакомилась писательница Анджела Левин. В 2018 году она работала с принцем Гарри над его официальной биографией. За время сотрудничества Левин успела хорошо узнать внука королевы.

По словам писательницы, сын принцессы Дианы очень изменился, причем не в лучшую сторону. Анджела Левин сказала, что августейший отпрыск сейчас является "тенью самого себя" из прошлого. Писательница подчеркнула, что Гарри наделен обаянием и невероятной харизмой. Он способен быстро располагать к себе.

Анджела Левин отметила, что принц Гарри и Меган Маркл сильно обижены на королевскую семью. Биограф не понимает, почему герцог и герцогиня Сассекские сконцентрированы на негативе и не могут забыть плохое. По словам женщины, семья сделала для пары много хорошего, но это почему-то забылось. До женитьбы монарший внук спокойнее реагировал на происходящее вокруг его персоны.

Автор: 7 августа 2020, 17:38 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Дворцовый переворот для Лукашенко: названы причины возможной революции в Белоруссии
Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах
Украинские спецслужбы назвали причастными к задержанию россиян под Минском
Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами

Шоу-бизнес

"Вселенная уводит с моего пути чужих людей": бывшая жена Эмина Агаларова выступила с откровением
Звезда шоу Stand Up рассказала о приставаниях врача: Мне было стыдно
Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах
Глюкозе запретили въезд на Украину

Проишествия

Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Подольская сильно изменилась после операции

Обнародовано фото женщины
Шоу-бизнес

Обнародована стоимость роскошного отдыха Решетовой на яхте в Сен-Тропе

Модель уехала в отпуск еще в июле
Шоу-бизнес

"Вселенная уводит с моего пути чужих людей": бывшая жена Эмина Агаларова выступила с откровением

Алена Гаврилова обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах

Продюсер не понимает, как живут люди с низкими доходами

Гороскоп

Гороскоп на неделю, с 10 по 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+